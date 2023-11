Mikail hat schon mit Promis wie Manuel Neuer gemalt und war das erste Kind, das auf der Artexpo in New York ausstellen durfte. Dieses Jahr ging es für ihn dann nochmal in die Metropole - für ein ganz besonderes Projekt: „New York war richtig cool. Das Highlight war Empire State Building. Ich war der erste Künstler der Welt, der da oben ein Bild gemalt hat. Das Bild wurde versteigert, für den guten Zweck“, erzählt der Elfjährige im Interview. Für das Bild kamen 20.000 Euro rein. Das Geld bekommt ein Kinderkrankenhaus in den USA. Auch ein 400.000 Euro teures Auto hat der Mini-Maler dieses Jahr umgestaltet. Ein Kölner Autohaus hatte ihn damit beauftragt.