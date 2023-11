In Hilden (Kreis Mettmann) wird von jetzt an die Ausstattung für die Auslandseinsätze gelagert: Angefangen bei Kleidung, über Kettensägen bis hin zu Suchkameras. Damit alles immer einsatzbereit ist, müssen die Gegenstände regelmäßig kontrolliert werden: „Das ist ja unsere Lebensversicherung. Wir verlassen uns darauf, dass wir mit dem Material sicher arbeiten. Und wenn wir das nicht jedes Jahr auch mindestens einmal überprüfen, dann fehlt irgendwann auch das Vertrauen und dann können wir auch vom Kopf her nicht mehr so sicher arbeiten“, erklärt Robin Neul vom THW.