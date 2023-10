Klartext vom Henssler: So lange macht er noch „Grill den Henssler"

Zehn Jahre „Grill den Henssler“ – das ist doch der perfekte Anlass, um mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. „Zehn Jahre müssen wir jetzt mindestens noch machen!“, fordert Laura Wontorra beim Start ins neue Henssler-Jahrzehnt. Doch Koch-King Steffen Henssler winkt ab und scherzt: „Stell dir mal vor, ich würde mit 60 hier noch rauskommen. Ich sag mal so: Drei, vier gute Jahre habe ich noch in mir“. Laura Wontorra ist zuversichtlich, dass Steffen Henssler den Kochlöffel noch lange nicht hinwerfen wird: „Betreutes Moderieren, das habe ich mit meinem Vater jahrelang gemacht!“ Also, der Koch-King scheint sich wohl keine großen Sorgen machen zu müssen – er ist offenbar in guten Händen!

Aber die Vorstellung, noch zehn Jahre lang auf der großen Bühne zu grillen, findet Steffen Henssler etwas zu viel. Er würde es bevorzugen, sich in ein paar Jahren auf einem gemütlichen Jurysessel niederzulassen und seinem, natürlich von ihm auserwählten, Nachfolger beim Grillen zuzusehen. „Das ist mein Matchplan!“, spricht Henssler Klartext. „Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt“, stimmt Laura zu. Da können wir also gespannt sein, wie lange die beiden noch durchhalten! (sbo/apa)