Kinder-Mitmach-Konzert in Bochum

Über 3000 Kinder und Eltern waren beim Mitmachkonzert. Ganz zur Freude der Sängerin:

„Ich habe das kleinste Publikum der Welt, die sind von einem Jahr an aufwärts bis Mitte Grundschule ungefähr. Und die auf den Stuhl zu nageln, geht gar nicht, sondern die wollen ja mitmachen. Und deswegen ist das so angelegt, natürlich kindgerecht“, so Simone Sommerland, die mit bürgerlichem Namen Simone Stiers heißt.

Und das funktioniert offensichtlich blendend. Ihre Hits sind seit über 460 Wochen in den Charts – länger als ABBA, Helene Fischer oder Andrea Berg es geschafft haben. Mittlerweile hat sie 60 Alben veröffentlicht.

Nach knapp einer Stunde ist das Mitmachkonzert in Bochum vorbei. Danach gibt Simone Sommerland noch viele, viele Autogramme. Die kriegen sicher einen Ehrenplatz in so manchem Kinderzimmer.