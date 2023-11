Kein Dekolleté: Kader Loth will sich für ihre Hochzeit neu erfinden

Ganz in Weiß – so soll Kaders große Hochzeitssause werden. Fehlt nur noch eine Sache: Ein Brautkleid, das nicht nur ihren Mann Ismet von den Socken reißt, sondern auch die gesamte Hochzeitsgesellschaft. Gemeinsam mit Freundin Aida geht es in einer neuen Folge von „B:Real – echte Promis, echtes Leben“ (hier auf RTL+ streamen) auf Brautkleid-Suche. Dabei weiß Kader ganz genau, was sie will. Ein Hochzeitskleid wie das von Grace Kelly. „Es ist einfach ein Statement, etwas ganz anderes“, so die 50-Jährige.