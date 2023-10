Kader Loth hat sich für ihre Hochzeit einen besonderen Trauzeugen ausgesucht

Kader und Isi werden bald heiraten und suchen dafür eine passende Location in der aktuellen Folge von „B:Real – echte Promis, echtes Leben“. Doch bei der Locationsuche wird auch klar: Kader hat genaue Vorstellungen, wer bei der Hochzeit dabei sein muss. Für ihren Isi hat sie sich als Trauzeugen den Bürgermeister von Berlin ausgesucht.

Und wer soll es für Kader werden? Für den Trauzeugen an ihrer Seite hat sie sich keinen „Normalo“ ausgesucht, „Wer möchte schon mit normalen Menschen zu tun haben, ich nicht. Alles was normal ist, ist einfach, dafür habe ich keine Zeit mehr.“ Kader hat also Modedesigner und Unternehmer Harald Glööckler im Blick. Vor acht Jahren hat er Isi versprochen, Trauzeuge zu werden. Na dann kann ja nichts mehr schief gehen.