Es ist ein mysteriöses Verbrechen – nahe dem Ort, wo sonst Badegäste unbeschwert planschen: In der Nähe des Parkplatzes des Erlebnis-Bades an der Norderstraße finden Beamte am Samstag (25. November) um 2.41 Uhr einen leblosen Körper. Es handelt sich um einen Mann, er wurde erschossen. Am Montag ist zunächst nicht klar, wer der Tote ist. Am Dienstag gibt die Polizei Itzehoe dann bekannt: „Bei ihm handelt es sich um einen 27-jährigen Albaner, der nach derzeitigen Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz besaß und polizeilich bereits bekannt war.“