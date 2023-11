Kader Loth will zum ESC: „Was hat Conchita Wurst, was ich nicht habe?!“

„Die Idee, beim ESC mitzumachen, kam mir spontan, als ich diesen tollen Song aufgenommen habe“, erzählt Kader Loth. „Es ist ein Ohrwurm, mit dem sich, glaube ich, auch viele Frauen identifizieren können. Und warum soll ich damit nicht auf der ganz großen Bühne auftreten?“ Dafür muss sie allerdings erstmal beim deutschen ESC-Vorentscheid zugelassen werden, der am 16. Februar in Berlin stattfindet. „Ich habe mich vor acht Wochen beworben. Dafür musste ich Unterlagen ausfüllen, auf denen ich u.a. gefragt wurde, wie lange ich schon Musik mache und warum ich zum ESC will. Und ich musste ein Handyvideo einschicken, auf dem ich unter Beweis stelle, dass ich live singen kann“, erklärt die Loth und verrät: „Bisher habe ich noch keine Absage bekommen. Im Januar erfahre ich dann, ob ich unter denjenigen bin, die auftreten dürfen.“

