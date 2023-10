Ein Motorradfahrer und sein Begleiter sind auf der A2 bei Gelsenkirchen tödlich verunglückt. Die beiden 17 und 21 Jahre alten Männer waren gestern in Richtung Hannover unterwegs, als sie kurz vor der Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer mit ihrem Motorrad stürzten. Dabei erlitten sie so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Bekannte begleiteten das Motorrad in einem Auto. Die Insassen erlitten einen Schock. Mittlerweile sucht die Polizei wegen des Unfalls nach einem dunklen Fahrzeug.