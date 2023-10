Ein großes Problem für Flüchtlinge ist der schnelle Einstieg in den Arbeitsmarkt. Es dauert oft zu lange, bis Berufsqualifikationen in Deutschland anerkannt werden. Nur 17 Prozent der Ukrainer, die zu uns gekommen sind, haben einen Job. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will das ändern. Er setzt auf Weiterbildung und die Hilfe der Jobcenter.