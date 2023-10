Bei der Deutschlandpremiere von „Dalí Surreal - Das immersive Ausstellungserlebnis“ in Berlin verrät uns unter anderem Anne-Sophie Briest (49), wie sie die Äußerungen der Schriftstellerin steht. „Also, solche pauschalen Aussagen sind erst mal so ein Ziel für so ein Buch, könnte ich mir vorstellen“, erklärt die Mutter einer Tochter im RTL-Interview: „Und vielleicht hat sie auch nicht ganz unrecht, aber das kann ich so richtig gar nicht beschreiben, weil Mütter dann doch sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube einfach nicht, dass man das alles über einen Kamm scheren kann.“

Auch Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (42) und GZSZ-Star Lars Pape (52) haben eine klare Meinung zu dem Thema – alles zu sehen in unserem Video oben!