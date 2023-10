„Ich habe immer ein bisschen Angst vor so einem Termin. Ich weiß auch nicht warum“, gesteht sie kurz vor der Untersuchung. „Es ist wahrscheinlich, weil ich mich so null schwanger fühle, weil ich mit den Gedanken immer bei Damian bin. [...] Ich glaube, das hört erst auf, wenn ich ihn spüre, dann weiß ich, dass alles gut ist.“

Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (37) ist sichtlich erleichtert. „Es ist alles gut, er ist so süß“, freut sie sich über die Untersuchungsergebnisse. Am meisten freue sie sich darauf, wenn ihre Söhne eines Tages miteinander spielen: „Das wird so schön!“

