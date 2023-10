Sie war von Anfang an dabei! Jay Khans Super-Fan Steffi verfolgt die Karriere ihres Idols seit fast 20 Jahren. Selbst als sich damals seine Boygroup „US5“ auflöste, blieb sie dem Musiker treu. Was sie besonders an ihm schätzt: „Ich bin ganz ehrlich, seine Stimme.“ Natürlich ist sie auch bei den Auftritten seiner neuen Band „Team 5ünf“ ganz vorne mit dabei. Doch damit, dass sie Jay einmal SO nahekommt wie jetzt, hätte sie wohl niemals gerechnet. Plötzlich steht der Boygroup-Schnuckel samt Kollegen Prince Damian (32) in Steffis Wohnzimmer.

Und dann bringt Jay das Herz seiner Anhängerin nur so zum Schmelzen: „Ich sehe Steffi auch nicht als Super-Fan, sondern mittlerweile auch als echten, richtigen Freund.“ Gekrönt wird der Besuch mit einer ganz persönlichen Gesangseinlage. Scheint als habe sich die jahrelange Fanliebe voll ausgezahlt. Aber was hält Steffis Partner von der engen Bindung zwischen ihr und dem Star? Das verrät er oben im Video.