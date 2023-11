Laut Insolvenzbericht (liegt RTL vor) haben die Gläubiger von Jan Leyk insgesamt Forderungen in Höhe von 532.000 Euro angemeldet. Auf der Gläubigerliste stehen u.a. die Stadt Hamburg, die Targobank, die Commerzbank und auch der Möbelriese IKEA. Anerkannt hat der Familienvater, der im August erstmals Papa wurde, bisher aber nur 25.889,95 Euro.

Aber wie konnte Jan Leyk finanziell so weit abrutschen? Denn: Laut Insolvenzbericht soll er in den Jahren 2020 bis 2022 angeblich einen Jahresumsatz von rund 120.000 Euro erzielt haben. Eine enorme Summe! In den Jahren vor Corona soll er angeblich sogar noch mehr Geld verdient haben. Gläubigeranwalt Gregor Rothmund zu RTL: „Wir vermuten, dass Jan Leyk nicht nur 10.000 Euro pro Monat umsetzt, sondern eher 15.000 bis 20.000 Euro.“ Trotzdem soll sich Leyk laut Insolvenzbericht aber nur zu einer monatlichen Zahlung von 500 Euro an die Insolvenzmasse verpflichtet haben. Gegenüber RTL erklärt er seine finanzielle Situation.