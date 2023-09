Ist der neue „Paw Patrol“-Film zu brutal für seine kleinen Fans?

Seit dem 28. September läuft das zweite Abenteuer der Hundebande von „Paw Patrol“ in den deutschen Kinos. Zielgruppe sind vorrangig Kindergarten-Kinder, freigegeben ist der Film ab 0 Jahren. Doch schon im Vorfeld hatte es Kritik an dem Streifen gegeben – zu heftig der Plot, zu schnell das Erzähltempo. Was eine Expertin dazu sagt, sehen Sie im Video.