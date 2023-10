Israels Armeesprecher über Bodenoffensive und Geiseln: „Stehen einem wirklich schlimmen Feind gegenüber"

„Wir sind fest entschlossen, die Hamas und den Islamischen Dschihad zur Rechenschaft zu ziehen. All die Terroristen, die an diesem Massaker am 7. Oktober beteiligt waren.“, so Arye Sharuz Shalika. „Ich bereite mich auf schwere Tage, Wochen, wenn es sein muss, Monate vor. Wir stehen einem wirklich schlimmen Feind gegenüber. Eine Terrororganisation, die nicht nur Menschen auf israelischer Seite abgeschlachtet hat, auf grausamste Weise, sondern auch die eigene Bevölkerung in den Tod gerne ziehen würde.“

Während die israelische Luftwaffe ihre massiven Bombardements gegen die islamistischen Hamas-Angreifer im Gazastreifen fortsetzt, verschärft sich die akute Versorgungsnot der Hunderttausenden in den Süden geflüchteten Palästinenser. Der ägyptische Grenzübergang Rafah als einziger Weg, dringend benötigte Hilfe in den von Israel abgeriegelten Küstenstreifen zu bringen, ist am frühen Dienstag weiter geschlossen. Mehr dazu auch in der Einordnung von RTL-Reporter Gordian Fritz, der im Video aus der Nähe des Gazastreifens berichtet.

Derweil laufen die diplomatischen Bemühungen, einen Flächenbrand in Nahost zu verhindern, auf Hochtouren: Nach Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag reist am Tag darauf auch US-Präsident Joe Biden nach Israel.