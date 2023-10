Nachdem Iris Klein Mitte September einen Modeljob bei Designer-Freundin Pia Bolte auf der New York Fashion Week ergattert hatte, plauderte sie auf Instagram ihren nächsten Traum aus: „Ich will in den Playboy. Ich habe ja gerade Anlauf genommen und Blut geleckt.“ Über diesen Plan kann das aktuelle Playboy-Cover-Model Désirée Nick nur lachen. Gegenüber Bild stellt sie klar, dass sie Iris nicht nackt in dem Magazin sehen wolle: „Ich will ja auch nicht die Frau auf dem Wochenmarkt nackt sehen, die mir Kartoffeln verkauft. Da sage ich: Nein, danke!“ Iris würde es an „Stil, Klasse, Anmut, Grazie und Eleganz“ fehlen. Autsch, ganz schön direkt.

Der scharfen Zunge ihrer Promi-Kollegin kontert die Mutter von Daniela Katzenberger (37) jetzt mit einer klaren Botschaft, die sie über RTL ausrichten lässt: „Liebe Désirée Nick, kommt das dabei raus, wenn der Theologin der Messwein zu Kopfe steigt? Dann lästert man über andere Frauen, fühlt sich selbst als die Schönste und läster sogar über eine Marktfrau, dass man die nicht sehen will im Playboy. Jede Marktfrau wäre schöner gewesen auf dem Cover – meine Meinung.“

