Iris Klein im Playboy? Das sagt Magazin-Chef Florian Boitin!

Erst Fashionweek, jetzt Playboy-Cover? Dagegen hätte Iris Klein jedenfalls nichts einzuwenden! Vor ein paar Tagen ließ die Katzenberger-Mama ihre Follower wissen, dass sie bei ihrem Lauf für Pia Bolte „Blut geleckt“ habe. Ihr nächstes Ziel: „Ich will in den Playboy.“ Und was sagt der Magazin-Chef selbst dazu? Sein Statement gibt’s im Video!