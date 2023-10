Und noch etwas erklären ihr die Ärzte: Wieso Sewlal eine allergische Reaktion hatte, obwohl sie nichts Unerlaubtes gegessen hat. „Sie haben etwas mit einer Nuss darin berührt oder etwas, was Sie gegessen haben, hat eine Erdnuss berührt“, erklärt die Ärztin. Sewlal ist baff. Dass allein die Berührung ausreiche, um eine allergische Reaktion hervorzurufen, habe sie nicht gewusst.

Lese-Tipp: Anaphylaktischer Schock nach Insektenstich: Was tun bei schweren allergischen Reaktionen?

Auch wenn die Südafrikanerin in ihren Videos einen sehr ruhigen Eindruck macht – mit einer allergischen Reaktion oder einem allergischen Schock, egal welcher Art, ist nicht zu spaßen! Erst im Februar starb eine junge Frau an ihrer Milchallergie, weil in ihrem veganen Dessert Spuren von Kuhmilch enthalten waren. Kein Wunder also, dass Sewlals Follower in den Kommentarspalten keinen Hehl aus ihrem Schock machen.