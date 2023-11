Industrie fordert Brückenstrompreis

Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IGBCE, erklärt: „Wir müssen den Strom in Deutschland billiger kriegen für alle. Und in der Zwischenzeit, deswegen nennen wir es die Brücke, brauchen wir Luft, damit wir die Investitionen in die Transformation in grüne Energie, in Wasserstoff, all das, was als Ideen da ist, auch passiert. Und dann muss sich das natürlich auch selber tragen. Das heißt, wir wollen nicht unendliche Subventionen. Aber wenn wir das nicht tun, dann schalten wir das alles ab.“

Heute Nachmittag kündigt Finanzminister Lindner an, dass die Gas- und Strompreisbremsen für Privatkunden nicht verlängert werden. Für produzierende Unternehmen denkt die Bundesregierung über eine niedrigere Stromsteuer nach. Über allem schwebt das 60 Milliarden Euro Loch im Klima- und Transformationsfonds. Viel Unsicherheit für den Industriestandort Deutschland.