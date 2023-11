"Hund & Pferd" startet wieder in Dortmund

Es bellt und wiehert wieder in den Dortmunder Westfalenhallen. Nach drei Jahren Pause kehrt die Messe "Hund & Pferd" zurück. Es werden über 7.200 verschiedene Hunderassen erwartet. Das wäre ein Rekord für die Messe in der Ruhrgebietsstadt. Aber auch 250 Pferde sind mit von der Partie. Unter ihnen: Exemplare der kleinsten, aber auch der größten Rasse der Welt. Die Schau richtet sich an Menschen, die sich einen Hund oder ein Pferd zulegen wollen. Dazu gibt es unter anderem Expertenvorträge. Im Rahmen der Messe findet heute auch die Deutsche Meisterschaft im Dogdancing statt. Bei dieser Hundesportart vollführen Hund und Mensch rhythmische Bewegungen zu Musik.