Es ging als Horrorhaus von Höxter in die Geschichte deutscher Kriminalfälle ein. So wie dessen ehemalige Bewohner Wilfried und Angelika W.

Beide haben in ihrem Haus in der Kreisstadt über Jahre Frauen misshandelt. Zwei der Opfer starben völlig ausgezehrt nach monatelangen Misshandlungen. Das Paar wurde wegen Mordes verurteilt: 13 Jahre Haft für sie, elf Jahre für ihn. Der inzwischen 53-Jährige kam in eine Psychiatrie, ist mittlerweile allerdings im normalen Strafvollzug.