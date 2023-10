Seit fast 15 Jahren ist Holly Willoughby nicht aus dem britischen Fernsehen wegzudenken. Die Blondine moderiert das Früh-Format „This Morning“, ist eines der Gesichter von „Dancing on Ice“ und hat schon mehrfach den König interviewt. Und auch privat scheint alles perfekt: Mit Ehemann Dan hat sie drei Kinder und lebt in einer ruhigen Londoner Gegend.

Doch am 4.Oktober dann der große Schock! Ein 36-jähriger Mann, der die Entführung von Willoughby geplant haben soll, soll in Essex festgenommen und daraufhin angeklagt worden sein. Laut dem Magazin The Sun habe der Mann verdächtige Nachrichten auf seinem Handy gehabt.

Neben den Entführungsplänen soll auch die Anstiftung zur Vergewaltigung und zum Mord eine Rolle gespielt haben. Auch von mutmaßlichem Waffenbesitz und dem Kontakt zu einem Auftragskiller in den USA wird in britischen Medien berichtet.

Wegen Sicherheitsbedenken lässt der Sender ITV seine Moderatorin vorerst nicht vor die Kamera treten. In einem Statement heißt es: „Wir bieten Holly und ihrer Familie in dieser unglaublich belastenden Zeit jede erdenkliche Unterstützung.“ Die 42-Jährige und ihre Familie erhalten aktuell Polizeischutz – und sogar der britische Premierminister Rishi Sunak drückt sein Mitgefühl an die TV-Berühmtheit aus. Bleibt zu hoffen, dass sie schon bald ihren Frieden wieder zurück hat.