Hochzeitsversicherung: Was sie kostet und wie sinnvoll der Abschluss wirklich ist

In anderen Fällen aber leisten Versicherungen gar nicht oder nur bedingt. Zum Beispiel wenn die Hochzeit abgesagt wurde, weil Braut oder Bräutigam kalte Füße bekommen hat, so Neubert. Auch Elementarereignisse wie die Überschwemmung des Veranstaltungsort sind häufig nicht versichert. Wer in privaten Räumlichkeiten feiert, bleibt bei einem Ausfall mitunter ebenfalls auf den Kosten sitzen.

Lese-Tipp: Sonderurlaub bei Hochzeit – wie viele Tage stehen Ihnen zu?

Dabei tragen Versicherungsnehmer einen Teil des Schadens in der Regel ohnehin selbst - denn die meisten Policen sehen eine Selbstbeteiligung vor.