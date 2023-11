Helene Fischer präsentiert Rap-Version von "Atemlos" mit Shirin David

Das frisch veröffentlichte Remake dürfte viele Helene-Fischer-Fans nicht nur atemlos, sondern auch sprachlos machen. Denn die Unterschiede zu dem bekannten Original sind ziemlich gravierend und gewöhnungsbedürftig. Neben den HipHop-Beats, mit denen das Lied nun unterlegt wurde, stellen vor allem die neu eingefügten Rap-Passagen von Shirin David eine geschmackliche Herausforderung dar. Darin heißt es beispielsweise "It's getting hot / Guck auf meine Entourage / Jeder von ihn'n glitzert wie ein Diamant / Wen wir lieben, das geht niemanden was an, ja / Es gibt kein Shaming, keine Vergleiche, keine Konkurrenz /Wenn du mich 'ne Diva nennst, ist das ein Kompliment".

Wie die Reaktionen auf Helene Fischers Instagram-Seite zeigen, hat sie mit dem Rap-Experiment zumindest unter ihren eingefleischten Fans für gemischte Gefühle gesorgt. Dort äußerten sich ihre Anhänger mit Kommentaren wie "Für mich absoluter Fail. Puhh...versaut das eigentlich tolle Lied..." oder "Helene ich liebe Dich und Deine Musik schon seit so vielen Jahren, aber hier: nein einfach nein!". Dennoch finden sich neben Worten der Enttäuschung auch zahlreiche Herzchen und Glückwünsche zu der Veröffentlichung.

Am morgigen Samstagabend (25.11.) bekommen die irritierten Fans Gelegenheit, sich von Helene Fischers Kooperation mit Shirin David nochmal ein genaueres Bild zu machen - und womöglich ihre Meinung zu ändern. Bei Thomas Gottschalks letzter Ausgabe von "Wetten, dass..?" (ZDF, 20:15 Uhr) bringen die beiden ihre Version von "Atemlos durch die Nacht" erstmals gemeinsam auf die Bühne.

spot on news