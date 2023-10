„Lieder meiner Heimat“ solle den Deutschen den Spiegel vorhalten und zeigen, was die „neuen deutschen Volkslieder" sind, erklärt der Ehemann von Hannelore Kramm. Dass er sich in seinem Alter noch einmal auf unbekanntes Musik-Terrain begibt, gehört für den 84-Jährigen dabei zum Business dazu: „Man muss mit der Zeit gehen. Die Lieder ändern sich, die Menschen ändern sich, und wir werden älter. Was nützt es mir, wenn ich den schönsten Schlager singe und den will keiner hören?“

Um seine Songs so richtig an den (Baller-)Mann zu bringen, plant Heino für den Sommer Großes: „Da werde ich sehr wahrscheinlich einen großen Wirbel machen mit einer Band“, kündigt der Senior an. Glauben wir ihm aufs Wort.