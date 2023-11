„Ich habe früher so ziemlich alles getan, was meinem Körper nicht zugänglich war und seit 23 Jahren mache ich so ziemlich alles, was ihm sehr zugänglich ist“, erzählt Heiner Lauterbach im Talk bei GALA ganz offen. Wenn es der hektische Alltag als Schauspieler zulässt, steht Sport ganz oben auf seiner Liste.

Der 70-Jährige macht deutlich, wie ernst es ihm mit seiner Fitness ist: „Wenn ich mal zuhause bin und mein normales Leben führe, dann mache ich fünfmal die Woche Sport.“ Ganz schön tüchtig! Das Praktische: Er und seine Gattin Viktoria haben ein Fitnessstudio zu Hause.