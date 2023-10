Heidi Klum verletzt sich am Bein: So ungewöhnlich wird sie verarztet

Zu Halloween packt Model und Moderatorin Heidi Klum (50) bekanntlich gerne das Kunstblut aus. Beim Dreh einer neuen Folge von "America's Got Talent" zog sich die 50-Jährige jedoch eine echte Wunde an ihrem linken Bein zu. "Hier ist überall Blut", wie ihr Jury-Kollege Howie Mandel (67) in einem Video auf Instagram festhält, ehe er zu einer sichtbar geschockten Heidi nebst Spice-Girl-Mitglied Mel B (48) schwenkt, die ebenfalls in der Jury der US-amerikanischen Talentshow sitzt.