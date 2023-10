Und die Angst kann man Heidi Klum auch nicht verübeln, denn in diesem Jahr gibt es eine kleine Premiere. „Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich kann das ganze Kostüm nicht vorher anprobieren“, verrät die Model-Mama. „Es kommt alles erst am Tag selbst zusammen!“ Im Interview mit der Daily Mail verriet sie sogar: „Ich habe deswegen schlaflose Nächte gehabt.“ Kein Wunder, dass da selbst ein erfahrener Profi wie Heidi kalte Füße bekommt. Aber die 50-Jährige wird auch in diesem Jahr sicherlicht nicht enttäuschen und sehr viel Magie am Abend des 31. Oktober spielen lassen. Schließlich hat sie auch keine andere Wahl, denn sie gesteht: „Einen Plan B zu haben, ist nicht mein Ding!“

Seit 2000 veranstaltet Heidi Klum schon ihre legendären Halloween-Partys in New York. Ihre Veranstaltungen in der Stadt, die niemals schläft, wurden mit den Jahren zum regelrechten Promi-Magnet. Und wenn die „Queen of Halloween“ mal wieder ihre heißbegehrten Einladungen verteilt, dann strömt die Crème de la Crème des Showbiz in schaurig schöner Verkleidung zu DEM Hotspot in dieser einen sagenumwobenen Nacht im Jahr. (amö)