Heidelinde Weis ist tot

An ihrem 80. Geburtstag erklärte sie im Bild-Interview: „Ich sehe das ganz brutal irdisch. Ich hatte Glück, gute Ärzte und eine tolle Familie.“ Sie mache keine Pläne mehr, so Weis: „Ich schiebe nichts mehr auf, ich lebe heute. Wenn ich etwas machen will, dann tue ich es gleich. Oder morgen. Ich habe gelernt, wie kostbar die Zeit ist. Ich weiß nicht, was übermorgen passiert.“ (csp)