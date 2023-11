Trockene Haut? Nicht mit uns!

Oh nein, ein Blick in den Spiegel verrät: Die Haut ist rissig, gereizt und ultratrocken. Kein Wunder in dieser Jahreszeit, denn Heizungsluft, Kälte und Wind trocknen die Haut aus. Schnell verfällt diese dann in Trockenheit – gereizte Haut, Risse und Schuppen lassen da nicht lange auf sich warten. Was hilft gegen Trockenheit und beugt dieser vor? Die richtige Hautpflegeroutine wirkt der Winterhaut entgegen. Worauf Sie jetzt achten sollten.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!