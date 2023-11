Hauptzollamt Köln zeigt Schmuggler-Verstecke

Die Schmuggler sind kreativ: Rund 800 Gramm Marihuana sind beispielsweise in Holzdeko versteckt. Straßenverkaufswert: 8.000 Euro. In Schuhcremes wurden 1,2 Kilogramm Heroin eingearbeitet. Straßenverkaufswert: 55.000 Euro. Für Schmuggler ist NRW aufgrund der geografischen Lage attraktiv. Es eignet sich als Transitland und Zwischenlager für Drogen. Etwa für den Markt in den Niederlanden. Die Funde der Ermittler werden übrigens vernichtet.