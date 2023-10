Harry und Meghan bei den Invictus Games: Diese Fotos kennt niemand

Von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sind neue Fotos aufgetaucht, die das Paar ganz privat und intim hinter den Kulissen der diesjährigen Invictus Games in Düsseldorf zeigen, die am 16. September ihr Ende gefunden haben. Der nigerianische Fotograf Misan Harriman hat die Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf Instagram veröffentlicht.

Ein Bild etwa zeigt Prinz Harry beim Proben seiner Rede auf der Bühne. In Chino und T-Shirt gekleidet steht er vor den noch leeren Rängen und spricht in sein Mikrofon. Einzig seine Ehefrau Meghan, die Harry in den letzten Tagen in Deutschland während der Veranstaltung zur Seite stand, hat in der vordersten Reihe Platz genommen. Mit verschränkten Beinen lauscht sie seinem Vortrag. "Ein schöner Moment aus diesem Jahr", schreibt der Fotograf dazu.

Ein weiteres Foto zeigt Meghan bei einem Gespräch mit einer freiwilligen Helferin bei den Invictus Games. Auf einer dritten Aufnahme ist das Paar von hinten zu sehen, kurz vor seinem Auftritt bei der Abschlusszeremonie am 16. September. Meghan legt ihre Hand unterstützend auf Harrys Rücken, als die beiden eine Gruppe von Menschen in einem Raum begrüßen. Meghan trug bei der Abschlusszeremonie ein grünes, trägerloses Kleid mit zartem Blumenmuster, Harry zeigte sich im schicken Anzug.

Die Invictus Games fanden dieses Jahr vom 9. bis 16. September in Düsseldorf statt. Schirmherr Prinz Harry war bereits am 8. September angereist, Meghan stieß am Nachmittag des 12. September dazu. Die beiden wurden hierzulande viel umjubelt. Harry ließ sich unter anderem immer wieder mit Sportlern und Zuschauenden fotografieren und zeigte sich dabei stets empathisch und nahbar. Am Sonntag, 17. September, reisten Harry und Meghan wieder zurück in die USA zu ihren Kindern Archie (4) und Lilibet (2). Das Paar lebt seit 2020 im kalifornischen Montecito.

Die nächsten Invictus Games werden 2025 unterdessen wieder in Nordamerika stattfinden. Der Wettkampf soll in der Nähe von Whistler und Vancouver ausgetragen werden.

spot on news