Die kleinen und großen Besucher können sich darüber hinaus auf viele Aktionen freuen: Geplant sind in den Museen Führungen, Lesungen, Musik oder auch Technikvorführungen. „Museen sind wichtige Orte der kulturellen Begegnung. Sie geben Einblicke in unsere Geschichte, erweitern Perspektiven und laden uns zum Austausch ein“, erklärt Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Die Aktion #seeforfree wird sowohl von staatlichen Einrichtungen als auch von privaten Häusern übernommen. Seit 2018 gibt es das Angebot am Reformationstag. (anr/dpa)