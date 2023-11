Die Idee zur Partyreihe kommt aus Nordrhein-Westfalen, Veranstalterin Alicija Behrens hat die Frauen in den Kent-Club nach Hamburg geholt, „damit die Mamas unter sich sind. Das ist quasi so ein Safe Space“, erklärt sie im Gespräch mit RTL. Väter können zwar auch mittanzen, aber aus Erfahrung wisse sie, dass wenige dabei sind. Und die Stimmung nur unter Frauen sei auch besonders, so die Veranstalterin weiter.

Das Konzept in Hamburg scheint aufzugehen: volles Haus und beste Stimmung im Club. „Wie wahnsinnig geil es ist, dass wir um 23 Uhr alle nach Hause gehen. Besser geht's nicht“, freut sich eine Mutter. Eine sieht in der Veranstaltung eine Chance: Sie finde es in erster Linie wichtig, dass Mütter anfangen, wieder mehr an sich selbst zu denken.

Dabei scheinen trotz allem Fragen offen zu bleiben: Braucht es wirklich ein eigenes Event für Mamas im Jahr 2023? Müsste unsere Gesellschaft nicht eigentlich so aufgeklärt sein, dass sich dieses Konzept (zum Glück) von selbst erübrigt? Oder zeigt es uns gar ein Problem auf, das trotz aller Bemühungen um Gleichberechtigung weiter besteht?