Am Sonntag (15. Oktober) gegen 11:30 Uhr versucht ein Taschendieb einer 60-Jährige an einem Gemüsestand eines Discounters im Bahnhof Altona ein Portemonnaie zu stehlen. Inhalt: 200 Euro. Doch da ist der Dieb an das falsche Opfer geraten. Das Diebesgut sei laut Polizei auf den Boden gefallen, der 32-Jährige versucht zu fliehen.

Die resolute Hamburgerin bemerkt den versuchten Diebstahl und handelt sofort. Lautstark macht sie auf den Dieb aufmerksam, hält ihn sogar kurz vor der Kasse an der Kapuze fest. Zufällig anwesende Bundespolizisten nehmen den Mann fest. Dabei stellt sich heraus: Der Dieb ist kein Unbekannter.