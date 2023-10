Halloween bei GZSZ: SO wurde die legendäre Party gedreht

Püntklich zum 31. Oktober wird auch in der GZSZ-Folge Halloween gefeiert und das nicht gerade auf Sparflamme. Denn zu einer coolen Party im „Vereinsheim“ dürfen auch gruselige Kostüme nicht fehlen. Ganz besonders aufrengend war der Halloween-Dreh für Olivia Marei, denn für sie war es nach der Baby-Pause ihr erster Drehtag. „Es ist so komisch, weil auf der einen Seite ist es so, als wäre man nie weg gewesen und auf der anderen Seite habe ich irgendwie keine Ahnung, was ich tue“, verrät uns die Schauspielerin.