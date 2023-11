Im Netz löst die Show eine hitzige Debatte aus. „Was war das bitte? Ich mag ja den Künstler sehr gerne, aber das hätte man sich sparen können“, schreibt ein User auf X (ehemals Twitter). Andere machen sich sogar Sorgen um die Außenstellung von deutschen Künstlern: „Hoffentlich müssen die Amis das nicht sehen...Peinlich“, schimpft ein anderer User. Oder: „Hoffentlich sieht man das nur in Deutschland.“

Doch es gibt nicht nur Kritiker. „Versteh den hate hier absolut nicht - solider Auftritt von zwei deutschen Künstlern (Nico war sogar in den US Charts zu finden mit „Rooftop“ damals) mit bisschen Show, Lichtern und Tänzern in der Halbzeitpause eines Sportevents“, schreibt eine Userin.