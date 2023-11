Sie halten Händchen, wirken immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Ja, es könnte alles so schön sein, wäre da nur nicht … seine Ex.

Ihre Beziehung fing mit einem Skandal an. Doch auch diese Zeit haben FDP-Politiker Hagen Reinhold (45) und Ex-Pornosternchen Annina Semmelhaack (47) überstanden. Man sollte also meinen, dass jetzt ENDLICH Ruhe in diese wilde Beziehung einkehrt. Doch diese Rechnung haben die zwei ohne Reinholds Ex-Frau gemacht. Die sorge, laut Aussagen des Paares, aktuell angeblich für jede Menge Stress. Die beiden sind verzweifelt, wie sie oben im RTL-Interview verraten – ganz unverblümt und ehrlich.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp – HIER direkt ausprobieren!