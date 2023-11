H.P. Baxxter verrät Liebesgeheimnis

Der „Scooter“-Star und seine Sara strahlen im RTL-Interview um die Wette. Sichtlich glücklich plaudert H.P. Baxxter ein kleines Liebesgeheimnis aus. Schon nach dem ersten Kennenlernabend wusste er nämlich, dass die 37 Jahre jüngere Studentin die Richtige ist. „Am nächsten Morgen habe ich zu Sara gesagt: ‘Ah, du bist also meine zukünftige Frau!’“ Das ging ja hyper-hyper-schnell mit der Liebe.

Im Mai machte H.P. öffentlich, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. Knapp sieben Monate später hielt der Sänger, der eigentlich Hans Peter Geerdes heißt, in Schottland ganz romantisch um die Hand von Sara an.

Warum auch Zeit verschwenden, wenn man es doch in der ersten Nacht schon gewusst hat.