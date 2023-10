Carlos (Patrick Fernandez) will Rache. Über die Beweggründe lässt sich an dieser Stelle triftig streiten – wahrscheinlich sind ihm diese mittlerweile selbst nicht einmal mehr bewusst; zu festgefahren ist sein Streit mit Tobias (Jan Kittmann) und Katrin (Ulrike Frank). Und wie der Zufall es will, kommt mit Rosa Lehmann (Joana Schümer) die perfekte Komplizin zu perfekten Zeit nach Berlin. Gemeinsam planen sie, „W&L“ zu einem Ramsch-Preis zu übernehmen, um die Schieflage von Roas Bankhaus auszugleichen – ein unheiliger Pakt. Doch wird er auch funktionieren? Der dritte Teil der Wochenvorschau verrät mehr.