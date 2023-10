GZSZ-Bankerin Rosa Lehmann ist wieder in der Hauptstadt - aber was hat sie vor?

Das Geheimnisvolle, manchmal Zwielichtige und wenig Greifbare an ihrer Rolle macht ihr sehr viel Spaß. So ist die Schauspielerin auch diesmal gespannt, ob und wie Rosa Lehmann an alte Erfolge anknüpfen kann. Immerhin: So souverän wie sonst ist sie diesmal nicht, weiß Joana. Eher vorsichtig. Zu schlecht liefen ihren Bankgeschäfte im asiatischen Raum. „Deswegen möchte sie einfach gucken, was es Neues zu reißen gibt“, kündigt Schümer an.

Und eines wird wohl allen GZSZ-Fans klar sein: DASS Rosa Lehmann etwas reißen wird, daran gibt es nun wirklich keinen Zweifel. Wir jedenfalls sind sehr gespannt! Ab dem 17. Oktober ist sie in der neuen Folge auf RTL+ zu sehen und am 24. Oktober dann im TV. (gdu)