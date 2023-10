„Olivia, hast du zugenommen? Du warst doch immer so süß und schlank? Du siehst total anders aus …“ So beginnt der Kommentar, den Olivia Marei sich aus der Fülle an Nachrichten rauspickt, die sie täglich bekommt. „Danke für all eure süßen Nachrichten“, so die GZSZ-Schauspielerin daraufhin schon fast ironisch.

Zwar wünscht der unbekannte Instagram-Follower der 33-Jährigen noch „alles Gute im Blog“, doch wirklich nett ist der Kommentar nun mal nicht. „Ich nehme das gar nicht ernst, diesen Kommentar“, beginnt Olivia mit einem Lächeln im Gesicht. Sie hat das Gefühl, „das schon mal woanders gelesen“ zu haben und betont, dass es für sie nur „irgendein Spam-Kommentar oder Aufmerksamkeitsding ist“. Und dann stellt sie eine Sache ein für alle Mal klar: „Süß-Schlank – auch in dieser Kombination – war ich noch nie!“