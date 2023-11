Hach, an diesen wunderschönen Anblick könnten wir uns glatt gewöhnen!

Für das große GZSZ-Special lassen die Stars die Studio-Kulissen in Deutschland hinter sich und stürzen sich Hals über Kopf in die Stadt der Liebe. Doch in Frankreich ticken die Uhren definitiv anders – das spürt auch Anne Menden. Worin sich ein Drehtag in Paris von einem Drehtag in Babelsberg unterscheidet und was es mit dem Notfall-Kaffee auf sich hat, zeigen wir oben im Video.

