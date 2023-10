Toni zieht es von den USA wieder zurück nach Berlin!

Fans und Kollegen haben sie schon sehnlichst vermisst, jetzt kehrt Olivia Marei in ihrer Rolle als Toni Ahrens endlich wieder zurück in den GZSZ-Kiez. Und da gibt es natürlich viele Fragen. Wie bekommt die Mama von jetzt zwei Kindern privat alles unter einen Hut und was wird aus dem einstigen Serien-Traumpaar Toni und Erik? Mehr dazu verrät Olivia oben im Video.