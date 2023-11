Skaten auf im Kolle-Kiez, Auftritte im „Mauerwerk“, coole Graffitis sprayen und immer der nächste Rap auf der Zunge – sechs Freunde gehen in Berlin durch dick und dünn. Was sie suchen, ist ein Platz für sich und ihre Skills. Was sie finden, ist der coolste Ort der Welt – denn er liegt im Verborgenen und gehört nur ihnen. Fast. Denn schon bald müssen die Kids mit ganz viel Leidenschaft, Talent und der nötigen Portion Cleverness für ihren Safe Space kämpfen. Ganz in der Nähe vom Kiez startet so ein echt urbanes Abenteuer!

Produziert wird die neue Serie von UFA Serial Drama für SUPER RTL und RTL+. Die Ausstrahlung ist bei TOGGO und auf RTL+ und geplant.