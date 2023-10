Und was bleibt, ist die Frage nach dem Warum? Nachdem Toni für eine Weiterbildung zu Interpol nach New York gegangen ist, stieg Erik zum Geschäftsführer des „Mauerwerk“ auf. Seit den Karrieresprüngen hatten beide immer öfter keine Zeit, sich um die Beziehung zu kümmern.

Lange geplante Verabredungen zu Video-Anrufen wurden immer häufiger abgesagt oder vergessen und geplante Treffen scheiterten oft an Eriks krimineller Vergangenheit: Wegen seiner Vorstrafen darf er nicht in die USA einreisen. Als er dies mit einem gefälschten Pass versuchte und so seine Freiheit aufs Spiel setzte, war für Toni klar, dass er die Beziehung der beiden immer wieder riskieren würde – für sie ein Zeichen dafür, die Trennung zu besiegeln.

Jetzt ist Toni wieder zurück in Berlin und die beiden werden sich wohl oder übel häufiger über den Weg laufen. Wird das etwas ändern?