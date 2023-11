Was für Emily ein klarer Ausrutscher war, ist für Paul deutlich komplexer. „Man darf das nicht überinterpretieren, aber wir haben uns zur Verabschiedung umarmt und dann …“, deutet er vor seinem besten Freund Tuner (Thomas Drechsel) an. Und tatsächlich: Über Monate hat Paul versucht, Emily zurückzugewinnen, doch diese hat immer nur Augen für Sascha (Daniel Noah) gehabt. Hat Paul also nur auf diesen Moment gewartet?

Auch Emily hat die Vergangenheit nicht vergessen und findet, dass Paul vor allem Ehrlichkeit verdient hat. Also beschließt sie, ihm zu sagen, was sie in ihrem Innersten fühlt.