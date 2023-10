Yvonne und Jo wollen es Lukas so einfach wie möglich machen, sich in die neue Umgebung einzuleben. Schließlich wird es für ihn ebenso ungewohnt sein, plötzlich in einem neuen Umfeld zu leben. Da seine Mutter an einer bipolaren Störung leidet und sich nicht mehr um ihren Sohn kümmern kann, ist das Jugendamt seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Pflegefamilie für ihn.

Und da Yvonne und Jo gerade aktiv auf der Suche nach einem Pflegekind sind, fiel die Wahl auf sie, doch der gemeinsame Start gestaltet sich als schwierig und so tasten sich beide Seiten nur in kleinen Schritten vor: Lieblingsessen, gemeinsame Spiele oder andere Interessen – Lukas, Yvonne und Jo werden ihre Zeit brauchen, um sich besser kennenzulernen.