Saschas Zerrissenheit gründet in einem zutiefst traumatischen Erlebnis: Während er versuchte, die Umstände um Lauras Verschwinden und ihren vermeintlichen Tod aufzuklären, geriet er in das Visier von skrupellosen Krypto-Betrügern.

Nachdem Laura angeblich mit dem Flugzeug über dem ägyptischen Mittelmeer abgestürzt war, beschloss er, eigene Nachforschungen anzustellen; und tatsächlich dauerte es nicht lange und er stieß auf zahlreiche Ungereimtheiten. Sascha beschloss, einen alten Freund zu kontaktieren: Mohamed. Als dieser ihm während eines Videotelefonats bestätigte, dass die ägyptischen Behörden versuchen, den Absturz zu vertuschen, wird Sascha unvermittelt Zeuge, wie Mohamed in seiner Wohnung überfallen und vermeintlich getötet wird. Ein Moment, der Sascha bis in seine Träume verfolgt. Seit diesem Tag ist er fest entschlossen, den Mörder seines Freundes zu finden. Koste es, was es wolle …